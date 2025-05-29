Мирра Андреева: с детства нравилось снимать видео, показывать покупки из супермаркета

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила свой опыт в создании уникального видеоконтента.

— После прошлого матча вы не только раздавали интервью, но и брали — для Tennis Channel. Вам это нравится?

– С самого детства мне нравилось снимать видео, показывать, что мы купили в супермаркете, или какую посылку я получила, или что я хочу купить. Раньше я часто такое делала, а потом прекратила, стало неинтересно. Сейчас у меня есть небольшая камера, прикольно ходить и что-то снимать. Стараюсь находить интересные моменты для съёмки, потом останутся приятные воспоминания, и будет забавно, — сказала Мирра на пресс-конференции.