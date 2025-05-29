Шевченко завершил выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, в пяти сетах проиграв Куинну

103-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил американцу Итану Куинну (106-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 5:7.

Продолжительность матча составила 4 часа 18 минут. Куинн сделал 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Его соперник 11 раз подал навылет, два раза ошибся на подаче и использовал 4 брейк-пойнта из 16.

В следующем круге соперником Куинна станет нидерландский теннисист Таллон Грикспор, который ранее в четырёх сетах сломил сопротивление канадца Габриэля Диалло.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас.