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Александр Шевченко — Итан Куинн, результат матча 29 мая 2025 года, счет 2:3, второй круг «Ролан Гаррос»

Шевченко завершил выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, в пяти сетах проиграв Куинну
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103-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил американцу Итану Куинну (106-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 5:7.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос" у мужчин

Продолжительность матча составила 4 часа 18 минут. Куинн сделал 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Его соперник 11 раз подал навылет, два раза ошибся на подаче и использовал 4 брейк-пойнта из 16.

В следующем круге соперником Куинна станет нидерландский теннисист Таллон Грикспор, который ранее в четырёх сетах сломил сопротивление канадца Габриэля Диалло.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос" у мужчин
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:05 МСК
Александр Шевченко
103
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 7 6 3 5
6 		4 6 5 7 7 7
             
Итан Куинн
106
США
Итан Куинн
И. Куинн
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