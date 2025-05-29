Шевченко завершил выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, в пяти сетах проиграв Куинну
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103-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил американцу Итану Куинну (106-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 5:7.
Продолжительность матча составила 4 часа 18 минут. Куинн сделал 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Его соперник 11 раз подал навылет, два раза ошибся на подаче и использовал 4 брейк-пойнта из 16.
В следующем круге соперником Куинна станет нидерландский теннисист Таллон Грикспор, который ранее в четырёх сетах сломил сопротивление канадца Габриэля Диалло.
Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:05 МСК
103
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|6 3
|5
|
|4
|6 5
|7 7
|7
106
Итан Куинн
И. Куинн
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