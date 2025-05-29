Самсонова и Меликар-Мартинес обыграли Грачёву и Бузас Манейро в первом круге «РГ»
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В Париже завершился поединок первого круга женского турнира парного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова и представительница США Николь Меликар-Мартинес одержали победу над парой Варвара Грачёва (Франция)/Джессика Бузас Манейро (Испания) со счётом 6:4, 3:6, 6:0.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
29 мая 2025, четверг. 19:20 МСК
Джессика Бузас Манейро
Варвара Грачёва
Д. Бузас Манейро В. Грачёва
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|3
|6
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Победительницы выполнили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12. Их соперницы два раза подали навылет, шесть раз ошиблись на подаче и использовали три брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге Самсонова и Меликар-Мартинес встретятся с парой Ирина Бегу (Румыния)/Янина Викмайер (Бельгия).
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