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Людмила Самсонова/Николь Меликар-Мартинес — Варвара Грачёва/Джессика Бузас Манейро, 29 мая 2025 года, счет 2:1, «Ролан Гаррос»

Самсонова и Меликар-Мартинес обыграли Грачёву и Бузас Манейро в первом круге «РГ»
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В Париже завершился поединок первого круга женского турнира парного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова и представительница США Николь Меликар-Мартинес одержали победу над парой Варвара Грачёва (Франция)/Джессика Бузас Манейро (Испания) со счётом 6:4, 3:6, 6:0.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
29 мая 2025, четверг. 19:20 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
Д. Бузас Манейро В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		3 6
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Победительницы выполнили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12. Их соперницы два раза подали навылет, шесть раз ошиблись на подаче и использовали три брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Самсонова и Меликар-Мартинес встретятся с парой Ирина Бегу (Румыния)/Янина Викмайер (Бельгия).

Турнирная сетка парного разряда "Ролан Гаррос" у женщин
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