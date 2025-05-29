Самсонова и Меликар-Мартинес обыграли Грачёву и Бузас Манейро в первом круге «РГ»

В Париже завершился поединок первого круга женского турнира парного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова и представительница США Николь Меликар-Мартинес одержали победу над парой Варвара Грачёва (Франция)/Джессика Бузас Манейро (Испания) со счётом 6:4, 3:6, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Победительницы выполнили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12. Их соперницы два раза подали навылет, шесть раз ошиблись на подаче и использовали три брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Самсонова и Меликар-Мартинес встретятся с парой Ирина Бегу (Румыния)/Янина Викмайер (Бельгия).