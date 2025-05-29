Джокович в трёх сетах обыграл Муте и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» шестая ракетка мира серб Новак Джокович нанёс поражение французскому теннисисту Корентену Муте (73-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) в поединке второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.
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Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Джокович выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Его соперник четыре раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из пяти.
Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия). Их встреча проходит в эти минуты.
Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал «Ролан Гаррос» – в 2016, 2021 и 2023 годах.
Призовой фонд мужских соревнований на «Ролан Гаррос» – 2025 составил € 56 352 000.
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