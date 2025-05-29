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Новак Джокович — Корентен Муте, результат матча 29 мая 2025 года, счет 3:0, второй круг «Ролан Гаррос»

Джокович в трёх сетах обыграл Муте и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» шестая ракетка мира серб Новак Джокович нанёс поражение французскому теннисисту Корентену Муте (73-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) в поединке второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 18:35 МСК
Корентен Муте
73
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 1
6 		6 7 7
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Джокович выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Его соперник четыре раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из пяти.

Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия). Их встреча проходит в эти минуты.

Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал «Ролан Гаррос» – в 2016, 2021 и 2023 годах.

Призовой фонд мужских соревнований на «Ролан Гаррос» – 2025 составил € 56 352 000.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос" у мужчин
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