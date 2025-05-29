Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно быть как Синнер и Алькарас». Рублёв поддержал жалобы на загруженный календарь ATP

«Нужно быть как Синнер и Алькарас». Рублёв поддержал жалобы на загруженный календарь ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на фоне многочисленных жалоб игроков на загруженный календарь ATP ответил, приходилось ли ему когда-то играть травмированным.

«Да, приходилось. И раньше с этим сталкивался, и в том году сталкивался. Особенно из-за того, что «Мастерсы» стали двухнедельными, у нас стало ещё намного меньше времени. У этого есть свои плюсы, свои минусы. Вообще нет времени побыть дома, просто даже взять паузы между турнирами. Это нужно быть как Синнер, как Алькарас, которые выигрывают «Мастерсы» и могут себе позволить пропустить два-три турнира, отдохнуть, подготовиться и поехать на другие турниры. В случае других теннисистов им приходится играть чуть ли не каждую неделю – это, конечно, выматывает, это тяжело, потому что тебя просто не хватает физически», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Материалы по теме
Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира
Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android