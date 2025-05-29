«Нужно быть как Синнер и Алькарас». Рублёв поддержал жалобы на загруженный календарь ATP

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на фоне многочисленных жалоб игроков на загруженный календарь ATP ответил, приходилось ли ему когда-то играть травмированным.

«Да, приходилось. И раньше с этим сталкивался, и в том году сталкивался. Особенно из-за того, что «Мастерсы» стали двухнедельными, у нас стало ещё намного меньше времени. У этого есть свои плюсы, свои минусы. Вообще нет времени побыть дома, просто даже взять паузы между турнирами. Это нужно быть как Синнер, как Алькарас, которые выигрывают «Мастерсы» и могут себе позволить пропустить два-три турнира, отдохнуть, подготовиться и поехать на другие турниры. В случае других теннисистов им приходится играть чуть ли не каждую неделю – это, конечно, выматывает, это тяжело, потому что тебя просто не хватает физически», — сказал Рублёв на пресс-конференции.