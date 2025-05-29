Фирнли вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025 на отказе подвернувшего ногу Умбера
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21-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер снялся с матча второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с британцем Джейкобом Фирнли (55-й номер рейтинга ATP) из-за травмы.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
55
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
3 : 0
Rt
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|4
21
Уго Умбер
У. Умбер
На момент медицинского тайм-аута, запрошенного Умбером после того, как он подвернул ногу, шёл второй сет, счёт был 4:4. Первая партия со счётом 6:3 осталась за Фирнли.
В третьем круге соперником британского теннисиста станет его соотечественник Кэмерон Норри, который ранее в трёх сетах сломил сопротивление аргентинца Федерико-Агустина Гомеса.
Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд мужских соревнований в Париже составил € 56 352 000.
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