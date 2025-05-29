Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв признался, что не знает, как противостоять французской публике в матче с Фисом

Рублёв признался, что не знает, как противостоять французской публике в матче с Фисом
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился своим настроем на поединок с 14-й ракеткой мира 20-летним французом Артюром Фисом в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Артюр Фис
14
Франция
Артюр Фис
А. Фис

– С Фисом наверняка будете играть на большом корте. Готов ли ты к матчу с французом на «Ролан Гаррос»? Это всегда очень тяжело, если учитывать, как сильно публика поддерживает своих.
– Да, я играл с французом на «Ролан Гаррос», но на корте Матье, он поменьше всё-таки. На таком большом будет в первый раз, посмотрим, что из этого получится.

– У вас есть какие-то фишки, как этому противостоять?
(качает головой) Нет, просто играть.

– Вы уже играли с Фисом по ходу этого грунтового сезона. На чём будете акцентировать своё внимание при подготовке?
– Не знаю, как это будет выглядеть. Он показывает очень классный сезон. Он в хорошей форме. Он играет наравне с топовыми теннисистами, с Алькарасом у него были классные матчи в этом году. Посмотрим, не знаю. Сделаю всё возможное. Я себя здесь чувствую лучше, чем в Монте-Карло, и играю лучше. Надеюсь, будет хороший матч, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Материалы по теме
Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира
Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android