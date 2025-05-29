Рублёв признался, что не знает, как противостоять французской публике в матче с Фисом

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился своим настроем на поединок с 14-й ракеткой мира 20-летним французом Артюром Фисом в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.
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– С Фисом наверняка будете играть на большом корте. Готов ли ты к матчу с французом на «Ролан Гаррос»? Это всегда очень тяжело, если учитывать, как сильно публика поддерживает своих.
– Да, я играл с французом на «Ролан Гаррос», но на корте Матье, он поменьше всё-таки. На таком большом будет в первый раз, посмотрим, что из этого получится.
– У вас есть какие-то фишки, как этому противостоять?
– (качает головой) Нет, просто играть.
– Вы уже играли с Фисом по ходу этого грунтового сезона. На чём будете акцентировать своё внимание при подготовке?
– Не знаю, как это будет выглядеть. Он показывает очень классный сезон. Он в хорошей форме. Он играет наравне с топовыми теннисистами, с Алькарасом у него были классные матчи в этом году. Посмотрим, не знаю. Сделаю всё возможное. Я себя здесь чувствую лучше, чем в Монте-Карло, и играю лучше. Надеюсь, будет хороший матч, — сказал Рублёв на пресс-конференции.
- 29 мая 2025
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