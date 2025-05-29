Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:3, 7:5.

второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:0, 6:4.

Следующий матч Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Иржи Легечка (Чехия).

Потенциальные соперники Янника Синнера к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/8 финала: Артюр Фис (Франция, 14);

1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 5);

1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);

финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).