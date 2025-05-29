Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|0
|4
Проведённые матчи Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:
первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:3, 7:5.
второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:0, 6:4.
Следующий матч Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:
третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Иржи Легечка (Чехия).
Потенциальные соперники Янника Синнера к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:
1/8 финала: Артюр Фис (Франция, 14);
1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 5);
1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
- 30 мая 2025
-
00:02
-
00:00
- 29 мая 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:24
-
22:43
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
22:01
-
21:54
-
21:42
-
21:23
-
21:19
-
20:57
-
20:54
-
20:32
-
20:18
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:36
-
19:34
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:18
-
18:06
-
17:34
-
17:18
-
17:02
-
16:56
-
16:53
-
16:52