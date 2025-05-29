Азаренко в двух сетах проиграла Кенин во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Победительница двух турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.

Во втором круге Азаренко со счётом 6:7 (5:7), 4:6 уступила чемпионке Australian Open – 2020, 30-й ракетке мира из США Софье Кенин (31).

Встреча Азаренко с Кенин продлилась 2 часа и 1 минуту. В её рамках Виктория семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Софьи три эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей Кенин в Париже станет чемпионка Australian Open – 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз (7).