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Виктория Азаренко — Софья Кенин, результат матча 29 мая 2025 года, счет 0:2, второй круг «Ролан Гаррос»

Азаренко в двух сетах проиграла Кенин во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Победительница двух турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Виктория Азаренко
75
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Софья Кенин
30
США
Софья Кенин
С. Кенин

Во втором круге Азаренко со счётом 6:7 (5:7), 4:6 уступила чемпионке Australian Open – 2020, 30-й ракетке мира из США Софье Кенин (31).

Встреча Азаренко с Кенин продлилась 2 часа и 1 минуту. В её рамках Виктория семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Софьи три эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей Кенин в Париже станет чемпионка Australian Open – 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз (7).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (Ж)
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