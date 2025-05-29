Рублёв — о сотрудничестве с Сафиным: я хочу продолжать, но Марату нравится свобода

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возможности продлить соглашение о сотрудничестве с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным. Изначально Рублёв и Сафин договорились о работе до завершения «Ролан Гаррос» — 2025.

«Посмотрим, как будет, когда закончится «Гаррос». Понятное дело, что я хочу продолжать. При этом понятно, что он не будет полноценным тренером – потому что он этого не хочет. Знаю, что ему нравится жить по своему графику, а тренерская работа подразумевает, что твой график подстраивается под турниры и тренировки. Ему нравится свобода: есть пять дней приехать, потренироваться – супер, но потом другие пять дней – побыть с собой», — сказал Рублёв на пресс-конференции.