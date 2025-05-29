Определился соперник Новака Джоковича в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025

31-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов потерпел поражение от австрийца Филипа Мисолича (153-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (6:8), 6:4, 6:4, 3:6 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Продолжительность матча составила 4 часа 18 минут. Австриец выполнил девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. Его соперник шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 16.

Соперником Мисолича в третьем круге станет 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.