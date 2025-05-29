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Денис Шаповалов — Филип Мисолич, результат матча 29 мая 2025 года, счет 2:3, второй круг «Ролан Гаррос»

Определился соперник Новака Джоковича в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025
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31-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов потерпел поражение от австрийца Филипа Мисолича (153-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (6:8), 6:4, 6:4, 3:6 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 19:20 МСК
Денис Шаповалов
31
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 6 6 3
7 7 		7 8 4 4 6
             
Филип Мисолич
153
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич

Продолжительность матча составила 4 часа 18 минут. Австриец выполнил девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. Его соперник шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 16.

Соперником Мисолича в третьем круге станет 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос" у мужчин
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