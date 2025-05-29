Алекс де Минор раскритиковал календарь ATP после поражения от Бублика на «Ролан Гаррос»

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор критически высказался о нагрузке в ATP-туре после поражения во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Алекс со счётом 6:2, 6:2, 4:6, 3:6, 2:6 уступил 62-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|3
|2
|
|2
|6
|6
|6
«Ни у кого нет решения. Но решение простое… Урезать расписание, верно? Что ненормально, так это то, что последние три-четыре года у меня было лишь два выходных после Кубка Дэвиса, и я сразу входил в предсезонку и снова в новый сезон.
Как только ты начинаешь сезон, то заканчиваешь его лишь 24 ноября. Так что он никогда не заканчивается. То, как всё устроено… Мне пришлось с этим смириться. Я и сейчас с этим справляюсь.
Решение заключается в том, чтобы сократить количество турниров, потому что в итоге карьера игроков будет становиться всё короче и короче, потому что они просто будут перегорать психологически. Просто слишком много тенниса», — сказал де Минор на пресс-конференции.
- 30 мая 2025
-
00:02
-
00:00
- 29 мая 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:24
-
22:43
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
22:01
-
21:54
-
21:42
-
21:23
-
21:19
-
20:57
-
20:54
-
20:32
-
20:18
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:36
-
19:34
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:18
-
18:06
-
17:34
-
17:18
-
17:02
-
16:56
-
16:53
-
16:52