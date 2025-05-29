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Алекс де Минор раскритиковал календарь ATP после поражения от Бублика на «Ролан Гаррос»

Алекс де Минор раскритиковал календарь ATP после поражения от Бублика на «Ролан Гаррос»
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор критически высказался о нагрузке в ATP-туре после поражения во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Алекс со счётом 6:2, 6:2, 4:6, 3:6, 2:6 уступил 62-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Ни у кого нет решения. Но решение простое… Урезать расписание, верно? Что ненормально, так это то, что последние три-четыре года у меня было лишь два выходных после Кубка Дэвиса, и я сразу входил в предсезонку и снова в новый сезон.

Как только ты начинаешь сезон, то заканчиваешь его лишь 24 ноября. Так что он никогда не заканчивается. То, как всё устроено… Мне пришлось с этим смириться. Я и сейчас с этим справляюсь.

Решение заключается в том, чтобы сократить количество турниров, потому что в итоге карьера игроков будет становиться всё короче и короче, потому что они просто будут перегорать психологически. Просто слишком много тенниса», — сказал де Минор на пресс-конференции.

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