Стефанос Циципас и Горан Иванишевич объявили о скором начале сотрудничества

Агентство Iconico Talent, клиентом которого является двукратный финалист турниров «Большого шлема», 20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас, официально объявило, что их подопечный начнёт сотрудничество с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем в качестве тренера. Циципас сделал репост этого сообщения.

Циципас станет тренироваться под руководством Иванишевича, готовясь к старту травяного сезона-2025. По последней информации, Стефанос начнёт его на турнире ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт 16 по 22 июня.

«Греческая звезда будет стремиться улучшить свои результаты на одном из самых престижных покрытий в этом виде спорта», — говорится в сообщении Iconico Talent.

Иванишевич сделал выдающуюся тренерскую карьеру благодаря плодотворной работе с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной, однако сотрудничество не получилось долгим.