153-я ракетка мира Мисолич одержал крупнейшую победу в карьере
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153-я ракетка мира австрийский теннисист Филип Мисолич обыграл канадца Дениса Шаповалова (31-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Эта победа стала крупнейшей в карьере 23-летнего австрийца.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 19:20 МСК
31
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 6
|6
|6
|3
|
|7 8
|4
|4
|6
153
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Благодаря этому успеху Мисолич впервые в своей карьере вышел в третий круг на турнирах «Большого шлема» и во второй раз обыграл соперника из топ-50.
Напомним, в третьем круге соперником австрийского теннисиста станет легендарный Новак Джокович.
Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд мужских соревнований в Париже составил € 56 352 000.
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