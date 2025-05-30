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153-я ракетка мира Мисолич одержал крупнейшую победу в карьере

153-я ракетка мира Мисолич одержал крупнейшую победу в карьере
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153-я ракетка мира австрийский теннисист Филип Мисолич обыграл канадца Дениса Шаповалова (31-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Эта победа стала крупнейшей в карьере 23-летнего австрийца.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 19:20 МСК
Денис Шаповалов
31
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 6 6 3
7 7 		7 8 4 4 6
             
Филип Мисолич
153
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич

Благодаря этому успеху Мисолич впервые в своей карьере вышел в третий круг на турнирах «Большого шлема» и во второй раз обыграл соперника из топ-50.

Напомним, в третьем круге соперником австрийского теннисиста станет легендарный Новак Джокович.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд мужских соревнований в Париже составил € 56 352 000.

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