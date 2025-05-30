Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, где сразится с Бадосой

17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2025.

В матче второго круга Касаткина (17) со счётом 6:4, 6:2 одолела 100-ю ракетку мира из Франции Леолию Жанжан (WC).

Встреча Касаткиной с Жанжан продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Дарья ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Леолии один эйс, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Касаткина сразится с 10-й ракеткой мира из Испании Паулой Бадосой (10).