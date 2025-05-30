Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Новак Джокович (Сербия, 6) — Маккензи Макдональнд (США) — 6:3, 6:3, 6:3;
второй круг: Новак Джокович (Сербия, 6) — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

Следующий матч Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Новак Джокович (Сербия, 6) — Филип Мисолич (Австрия, Q).

Потенциальные соперники Новака Джоковича на пути к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

четвёртый круг: Джейкоб Фирнли (Великобритания, 55-я ракетка мира);
четвертьфинал: Александр Зверев (Германия, третья ракетка мира);
полуфинал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);
финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (М)
Материалы по теме
Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира
Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android