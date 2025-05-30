Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Проведённые матчи Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:
первый круг: Новак Джокович (Сербия, 6) — Маккензи Макдональнд (США) — 6:3, 6:3, 6:3;
второй круг: Новак Джокович (Сербия, 6) — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).
Следующий матч Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:
третий круг: Новак Джокович (Сербия, 6) — Филип Мисолич (Австрия, Q).
Потенциальные соперники Новака Джоковича на пути к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:
четвёртый круг: Джейкоб Фирнли (Великобритания, 55-я ракетка мира);
четвертьфинал: Александр Зверев (Германия, третья ракетка мира);
полуфинал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);
финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).