Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Новак Джокович (Сербия, 6) — Маккензи Макдональнд (США) — 6:3, 6:3, 6:3;

второй круг: Новак Джокович (Сербия, 6) — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

Следующий матч Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Новак Джокович (Сербия, 6) — Филип Мисолич (Австрия, Q).

Потенциальные соперники Новака Джоковича на пути к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

четвёртый круг: Джейкоб Фирнли (Великобритания, 55-я ракетка мира);

четвертьфинал: Александр Зверев (Германия, третья ракетка мира);

полуфинал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);

финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).