Дрейпер в четырёх сетах обыграл Монфиса и вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер нанёс поражение французу Гаэлю Монфису (42-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 7:5 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Продолжительность матча составила 3 часа 13 минут. Дрейпер выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. Его соперник восемь раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и использовал 4 брейк-пойнта из 10.

В следующем круге соперником британца станет бразильский теннисист Жоао Фонсека.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд мужских соревнований в Париже составил € 56 352 000.