Дрейпер в четырёх сетах обыграл Монфиса и вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер нанёс поражение французу Гаэлю Монфису (42-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 7:5 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 21:35 МСК
42
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 3
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|6
|3
|5
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|4
|6
|7
5
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Продолжительность матча составила 3 часа 13 минут. Дрейпер выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. Его соперник восемь раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и использовал 4 брейк-пойнта из 10.
В следующем круге соперником британца станет бразильский теннисист Жоао Фонсека.
Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд мужских соревнований в Париже составил € 56 352 000.
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