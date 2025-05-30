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Гаэль Монфис — Джек Дрейпер, результат матча 29 мая 2025 года, счет 1:3, второй круг «Ролан Гаррос»

Дрейпер в четырёх сетах обыграл Монфиса и вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер нанёс поражение французу Гаэлю Монфису (42-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 7:5 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 21:35 МСК
Гаэль Монфис
42
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 5
6 		4 6 7
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Продолжительность матча составила 3 часа 13 минут. Дрейпер выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. Его соперник восемь раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и использовал 4 брейк-пойнта из 10.

В следующем круге соперником британца станет бразильский теннисист Жоао Фонсека.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд мужских соревнований в Париже составил € 56 352 000.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
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