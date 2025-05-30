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Бублик — о победе над де Минором: уже думал про билеты домой, вечером был бы в Монако

Бублик — о победе над де Минором: уже думал про билеты домой, вечером был бы в Монако
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над девятой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Мне в 11 утра играть рановато, я первые два сета проспал немного, потом всё-таки проснулся. И провёл свой, думаю, лучший матч на «Шлемах» в жизни в плане игры.

В голове я уже думал про билеты домой, часов в девять вечера уже был бы у себя в Монако. В голове уже принял поражение в этом матче. Осознавал, что грунтовый сезон и так хороший, что второй круг «Ролан Гаррос» – уже достижение для меня. Оставлял мысль: шансик появится – попробую.

Думал: ну отдал он мне один сет, но в следующем же такого не будет? Мысль была: ну 2:6 в четвёртом тоже окей, а получилось и там сделать брейк. Потом уже окончательно проснулся, стал сражаться, стало весело», — приводит слова Бублика Sports.ru.

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