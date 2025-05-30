Бублик — о победе над де Минором: уже думал про билеты домой, вечером был бы в Монако

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над девятой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мне в 11 утра играть рановато, я первые два сета проспал немного, потом всё-таки проснулся. И провёл свой, думаю, лучший матч на «Шлемах» в жизни в плане игры.

В голове я уже думал про билеты домой, часов в девять вечера уже был бы у себя в Монако. В голове уже принял поражение в этом матче. Осознавал, что грунтовый сезон и так хороший, что второй круг «Ролан Гаррос» – уже достижение для меня. Оставлял мысль: шансик появится – попробую.

Думал: ну отдал он мне один сет, но в следующем же такого не будет? Мысль была: ну 2:6 в четвёртом тоже окей, а получилось и там сделать брейк. Потом уже окончательно проснулся, стал сражаться, стало весело», — приводит слова Бублика Sports.ru.