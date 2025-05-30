«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 29 мая

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29 мая на грунтовых кортах Парижа (Франция) прошли поединки второго круга женского «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей пятого игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Второй круг. Некоторые результаты 29 мая:

Мирра Андреева (Россия, 6) — Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 6:4;

Джессика Пегула (США, 3) – Энн Ли (США) — 6:3, 7:6 (7:3);

Екатерина Александрова (Россия, 20) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:1, 6:3;

Вероника Кудерметова (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия, 15) — 6:0, 6:3;

Кори Гауфф (США, 2) – Тереза Валентова (Чехия, Q) — 6:2, 6:4;

Юлия Путинцева (Казахстан, 32) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй, Q) — 7:6 (7:5), 6:3;

Паула Бадоса (Испания, 10) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 3:6, 6:4, 6:4;

Мэдисон Киз (США, 7) — Кэти Бултер (Великобритания) – 6:1, 6:3;

Дарья Касаткина (Австралия, 17) — Леолия Жанжан (Франция, WC) – 6:4, 6:2;

Софья Кенин (США, 31) – Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:6 (7:5), 6:4.