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Янник Синнер ответил, желает ли, чтобы его болельщики поменяли костюмы морковок на лисьи

Янник Синнер ответил, желает ли, чтобы его болельщики поменяли костюмы морковок на лисьи
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что часть его фанатской базы приходит на поединки в костюмах морковок.

– Заранее прошу прощения за этот вопрос, но я должен его задать. На ваши матчи приходит много болельщиков, одетых как морковки. При этом ваш логотип – лис. Вы бы хотели, чтобы в будущем они приходили в костюмах лис, или вас устраивают морковки?
– Они ведь тоже оранжевые (улыбается). Не имеет значения. Это ведь болельщики, приятно, что меня поддерживают. Все люди делают это по-разному. История с морковкой началась ещё в Вене [в 2019-м]. А мой логотип с лисом появился позже. Наверное, костюмы морковок легче найти (улыбается).

– Вам нравится?
– Это забавно (улыбается). Однако на корте я почти не смотрю по сторонам, стараюсь сосредоточиться. Я не считаю, сколько моих болельщиков пришло на трибуны. Но это мило. И людям тоже нравится. Сразу видно, за кого они болеют. Мне приятно, что есть люди, которые меня поддерживают, — сказал Синнер на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:3, 6:0, 6:4 обыграл бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC).

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