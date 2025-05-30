«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 29 мая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

29 мая на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч пятого игрового дня мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Второй круг, мужчины (победители выделены курсивом):

Хауме Мунар (Испания) — Артюр Фис (Франция, 14) — 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:2, 6:0, 4:6;

Алекс де Минор (Австралия, 9) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:2, 6:2, 4:6, 3:6, 2:6;

Энрике Роша (Португалия, Q) — Якуб Меншик (Чехия, 19) — 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3;

Александр Зверев (Германия, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3;

Андрей Рублёв (Россия, 17) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:6 (7:1), 6:1, 7:6 (7:5);

Янник Синнер (Италия, 1) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:0, 6:4;

Александр Шевченко (Казахстан, LL) — Итан Куинн (США, Q) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 5:7;

Кэмерон Норри (Великобритания) — Федерико-Агустин Гомес (Аргентина, LL) — 7:6 (9:7), 6:2, 6:1;

Корентен Муте (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 6) — 3:6, 2:6, 6:7 (1:7);

Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Уго Умбер (Франция, 22) — 6:3, 4:4, отказ;

Денис Шаповалов (Канада, 27) — Филип Мисолич (Австрия, Q) — 6:7 (5:7), 6:7 (6:8), 6:4, 6:4, 3:6;

Гаэль Монфис (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 3:6, 6:4, 3:6, 5:7.

Видео: Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»: