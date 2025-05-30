Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой на «Ролан Гаррос»
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Американка Кори Гауфф — самая молодая теннисистка, которая вышла в третий круг одиночного разряда на «Ролан Гаррос» пять лет подряд (с 2021 по 2025 год) с тех пор, как это удалось россиянке Марии Шараповой (2004–2008), сообщает Opta Ace в социальной сети X.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
172
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
В матче второго круга Гауфф (2) со счётом 6:2, 6:4 обыграла 172-ю ракетку мира 18-летнюю чешку Терезу Валентову (Q). В следующем круге Гауфф встретится с 47-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 56,3 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Швёнтек.
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