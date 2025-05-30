Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой на «Ролан Гаррос»

Американка Кори Гауфф — самая молодая теннисистка, которая вышла в третий круг одиночного разряда на «Ролан Гаррос» пять лет подряд (с 2021 по 2025 год) с тех пор, как это удалось россиянке Марии Шараповой (2004–2008), сообщает Opta Ace в социальной сети X.

В матче второго круга Гауфф (2) со счётом 6:2, 6:4 обыграла 172-ю ракетку мира 18-летнюю чешку Терезу Валентову (Q). В следующем круге Гауфф встретится с 47-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 56,3 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Швёнтек.