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Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой на «Ролан Гаррос»

Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой на «Ролан Гаррос»
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Американка Кори Гауфф — самая молодая теннисистка, которая вышла в третий круг одиночного разряда на «Ролан Гаррос» пять лет подряд (с 2021 по 2025 год) с тех пор, как это удалось россиянке Марии Шараповой (2004–2008), сообщает Opta Ace в социальной сети X.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
Тереза Валентова
172
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В матче второго круга Гауфф (2) со счётом 6:2, 6:4 обыграла 172-ю ракетку мира 18-летнюю чешку Терезу Валентову (Q). В следующем круге Гауфф встретится с 47-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 56,3 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Швёнтек.

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