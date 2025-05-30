Джокович повторил выдающееся достижение Федерера на турнирах «Большого шлема»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 20-й раз подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
29 мая во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович (6) нанёс поражение французскому теннисисту Корентену Муте (73-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 18:35 МСК
73
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6 1
|
|6
|7 7
6
Новак Джокович
Н. Джокович
Джокович стал лишь вторым игроком в истории Открытой эры (период начиная с 1968 года), которому удалось 20 раз подряд выйти в 1/16 финала на одном турнире «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Первым это сделал легендарный швейцарец Роджер Федерер, который на Открытом чемпионате Австралии 21 раз подряд выходил в третий круг соревнований.
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