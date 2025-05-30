Джокович повторил выдающееся достижение Федерера на турнирах «Большого шлема»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 20-й раз подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

29 мая во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович (6) нанёс поражение французскому теннисисту Корентену Муте (73-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

Джокович стал лишь вторым игроком в истории Открытой эры (период начиная с 1968 года), которому удалось 20 раз подряд выйти в 1/16 финала на одном турнире «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Первым это сделал легендарный швейцарец Роджер Федерер, который на Открытом чемпионате Австралии 21 раз подряд выходил в третий круг соревнований.