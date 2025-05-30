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«Приятного мало». Джокович — о проблемах, с которыми столкнулся во втором круге «РГ»

«Приятного мало». Джокович — о проблемах, с которыми столкнулся во втором круге «РГ»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» шестая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, с какими проблемами столкнулся в матче с французским теннисистом Корентеном Муте (6:3, 6:2, 7:6 (7:1)) во втором круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 18:35 МСК
Корентен Муте
73
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 1
6 		6 7 7
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«На данный момент я чувствую себя довольно хорошо. Нет ощущения, что есть серьёзные проблемы. Правда, мне потребовался почти час, чтобы справиться с мозолью и всей кровью. Делали уколы и вставили что-то для дренажа. Приятного в этом, как вы понимаете, мало, но любой, кто сталкивался с подобным, поймёт. Поэтому я немного задержался и прошу прощения, ребята. Однако не думаю, что это станет проблемой для восстановления. Это был трёхчасовой поединок с множеством рывков, с интенсивной игрой, но хорошая нагрузка. Преимущество турниров «Большого шлема» в том, что у тебя есть день на восстановление, так что времени на подготовку к следующему матчу вполне достаточно», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В следующем круге Джокович сразится с австрийцем Филипом Мисоличем.

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