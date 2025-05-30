«Приятного мало». Джокович — о проблемах, с которыми столкнулся во втором круге «РГ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» шестая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, с какими проблемами столкнулся в матче с французским теннисистом Корентеном Муте (6:3, 6:2, 7:6 (7:1)) во втором круге «Ролан Гаррос».
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6 1
|
|6
|7 7
«На данный момент я чувствую себя довольно хорошо. Нет ощущения, что есть серьёзные проблемы. Правда, мне потребовался почти час, чтобы справиться с мозолью и всей кровью. Делали уколы и вставили что-то для дренажа. Приятного в этом, как вы понимаете, мало, но любой, кто сталкивался с подобным, поймёт. Поэтому я немного задержался и прошу прощения, ребята. Однако не думаю, что это станет проблемой для восстановления. Это был трёхчасовой поединок с множеством рывков, с интенсивной игрой, но хорошая нагрузка. Преимущество турниров «Большого шлема» в том, что у тебя есть день на восстановление, так что времени на подготовку к следующему матчу вполне достаточно», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
В следующем круге Джокович сразится с австрийцем Филипом Мисоличем.
- 30 мая 2025
-
02:54
-
02:39
-
02:07
-
01:33
-
01:28
-
01:21
-
01:17
-
01:06
-
00:44
-
00:38
-
00:17
-
00:02
-
00:00
- 29 мая 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:24
-
22:43
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
22:01
-
21:54
-
21:42
-
21:23
-
21:19
-
20:57
-
20:54
-
20:32
-
20:18
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:36
-
19:34