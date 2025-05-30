Артюр Фис: может, Рублёв попросит сыграть в вечернюю сессию, чтобы меня позлить

Француз Артюр Фис, который является болельщиком «ПСЖ», высказался о том, что его матч третьего круга с россиянином Андреем Рублёвым может совпасть с финалом Лиги чемпионов, где парижане сыграют с «Интером».

«Думаю, будет сложно успеть на самолёт. Не знаю, что попросит Рублёв, может, он специально попросит сыграть в вечернюю сессию, чтобы меня позлить. Шучу, конечно. Посмотрим, как составят расписание, но я надеюсь сыграть днём. Честно говоря, если придётся играть вечером — буду играть вечером, ничего страшного, но ударю первого, кто скажет мне счёт», — приводит слова Фиса RMC Sport.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая, начало – 23:00 мск.