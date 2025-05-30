Артюр Фис: может, Рублёв попросит сыграть в вечернюю сессию, чтобы меня позлить
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Француз Артюр Фис, который является болельщиком «ПСЖ», высказался о том, что его матч третьего круга с россиянином Андреем Рублёвым может совпасть с финалом Лиги чемпионов, где парижане сыграют с «Интером».
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Артюр Фис
А. Фис
«Думаю, будет сложно успеть на самолёт. Не знаю, что попросит Рублёв, может, он специально попросит сыграть в вечернюю сессию, чтобы меня позлить. Шучу, конечно. Посмотрим, как составят расписание, но я надеюсь сыграть днём. Честно говоря, если придётся играть вечером — буду играть вечером, ничего страшного, но ударю первого, кто скажет мне счёт», — приводит слова Фиса RMC Sport.
Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая, начало – 23:00 мск.
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