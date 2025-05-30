Бублик — о камбэке на «РГ»: 11 утра — не моё время, первые два сета с де Минором я спал

62-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, рассказал, как ему удалось победить в матче 2-го круга «Ролан Гаррос — 2025» девятого в мировом рейтинге и девятого сеяного на турнире австралийца Алекса де Минора (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2) после проигрыша двух стартовых сетов.

«Секрета нет, я продолжал играть. Я использовал все шансы, которые у меня были. Произошёл сдвиг в динамике. Для меня это было немного рано. 11 утра — не моё время. Первые два сета я всё ещё спал. Поэтому было важно, чтобы я проснулся и сыграл один из лучших матчей на «Шлемах», которые я когда-либо играл в своей жизни.

В этом году я уже выиграл 12-13 матчей на грунтовом корте. Одно то, что я дошёл здесь до второго раунда, уже было для меня хорошо, потому что я никогда не выигрывал так много матчей на грунте. Так что я немного устал. Я сказал это своей команде, они это знают. Так что всё было бы не так плохо, если бы я проиграл», — приводит слова Бублика Tennis Actu.

В 3-м круге «Ролан Гаррос — 2025» Бублик сыграет с 200-й ракеткой мира португальцем Энрике Рошей.

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