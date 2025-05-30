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Бублик — о камбэке на «РГ»: 11 утра — не моё время, первые два сета с де Минором я спал

Бублик — о камбэке на «РГ»: 11 утра — не моё время, первые два сета с де Минором я спал
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62-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, рассказал, как ему удалось победить в матче 2-го круга «Ролан Гаррос — 2025» девятого в мировом рейтинге и девятого сеяного на турнире австралийца Алекса де Минора (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2) после проигрыша двух стартовых сетов.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Секрета нет, я продолжал играть. Я использовал все шансы, которые у меня были. Произошёл сдвиг в динамике. Для меня это было немного рано. 11 утра — не моё время. Первые два сета я всё ещё спал. Поэтому было важно, чтобы я проснулся и сыграл один из лучших матчей на «Шлемах», которые я когда-либо играл в своей жизни.

В этом году я уже выиграл 12-13 матчей на грунтовом корте. Одно то, что я дошёл здесь до второго раунда, уже было для меня хорошо, потому что я никогда не выигрывал так много матчей на грунте. Так что я немного устал. Я сказал это своей команде, они это знают. Так что всё было бы не так плохо, если бы я проиграл», — приводит слова Бублика Tennis Actu.

В 3-м круге «Ролан Гаррос — 2025» Бублик сыграет с 200-й ракеткой мира португальцем Энрике Рошей.

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)

Видео: Бублик сломал ракетку и подарил её болельщику

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