Бублик повторил уникальное для представителей Азии достижение на ТБШ спустя 35 лет
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62-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, стал вторым в истории Открытой эры представителем страны из Азии, которому удалось оформить победный камбэк со счёта 0:2 по сетам с игроком из топ-10 на турнире «Большого шлема». 29 мая в матче 2-го круга «Ролан Гаррос — 2025» Бублик переиграл девятого в мировом рейтинге и девятого сеяного на турнире австралийца Алекса де Минора (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2).
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
9
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
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|4
|3
|2
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|2
|6
|6
|6
62
Александр Бублик
А. Бублик
Ранее единственным представителем азиатской страны с таким достижением был израильтянин Амос Мансдорф, который в третьем круге US Open — 1990 обыграл посеянного под восьмым номером американца Брэда Гилберта — 5:7, 5:7, 6:3, 7:5, 6:1.
Видео: Бублик 6 раз подряд подал с руки и взял гейм в матче Astana Open
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