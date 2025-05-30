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Бублик повторил уникальное для представителей Азии достижение на ТБШ спустя 35 лет

Бублик повторил уникальное для представителей Азии достижение на ТБШ спустя 35 лет
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62-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, стал вторым в истории Открытой эры представителем страны из Азии, которому удалось оформить победный камбэк со счёта 0:2 по сетам с игроком из топ-10 на турнире «Большого шлема». 29 мая в матче 2-го круга «Ролан Гаррос — 2025» Бублик переиграл девятого в мировом рейтинге и девятого сеяного на турнире австралийца Алекса де Минора (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Ранее единственным представителем азиатской страны с таким достижением был израильтянин Амос Мансдорф, который в третьем круге US Open — 1990 обыграл посеянного под восьмым номером американца Брэда Гилберта — 5:7, 5:7, 6:3, 7:5, 6:1.

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)

Видео: Бублик 6 раз подряд подал с руки и взял гейм в матче Astana Open

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