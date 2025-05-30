Бублик повторил уникальное для представителей Азии достижение на ТБШ спустя 35 лет

62-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, стал вторым в истории Открытой эры представителем страны из Азии, которому удалось оформить победный камбэк со счёта 0:2 по сетам с игроком из топ-10 на турнире «Большого шлема». 29 мая в матче 2-го круга «Ролан Гаррос — 2025» Бублик переиграл девятого в мировом рейтинге и девятого сеяного на турнире австралийца Алекса де Минора (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2).

Ранее единственным представителем азиатской страны с таким достижением был израильтянин Амос Мансдорф, который в третьем круге US Open — 1990 обыграл посеянного под восьмым номером американца Брэда Гилберта — 5:7, 5:7, 6:3, 7:5, 6:1.

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