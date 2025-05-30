«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня

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Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах Парижа стартуют матчи третьего круга мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/16 финала, 30 мая (время московское):

12:00. Лоренцо Музетти (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина);

13:30. Нуну Боржеш (Португалия) — Александр Попырин (Австралия);

13:30. Карен Хачанов (Россия) — Томми Пол (США);

— Томми Пол (США); 14:30. Кентен Алис (Франция) — Хольгер Руне (Дания);

15:30. Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия);

15:30. Бен Шелтон (США) — Маттео Джиганте (Италия, Q);

17:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Себастьян Корда (США);

21:15. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Карлос Алькарас (Испания).

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.