«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах Парижа стартуют матчи третьего круга женской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/16 финала, 30 мая (время московское):

12:00. Виктория Мбоко (Канада) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

12:00. Клара Таусон (Дания) — Аманда Анисимова (США);

13:00. Арина Соболенко (Беларусь) —Ольга Данилович (Сербия);

13:30. Людмила Самсонова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина);

14:00. Ига Швёнтек (Польша) — Жаклин Кристиан (Румыния);

15:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия);

16:30. Жасмин Паолини (Италия) — Юлия Стародубцева (Украина);

17:30. Бернарда Пера (США) — Элина Свитолина (Украина).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.