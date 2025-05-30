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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня
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Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах Парижа стартуют матчи третьего круга женской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/16 финала, 30 мая (время московское):

  • 12:00. Виктория Мбоко (Канада) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
  • 12:00. Клара Таусон (Дания) — Аманда Анисимова (США);
  • 13:00. Арина Соболенко (Беларусь) —Ольга Данилович (Сербия);
  • 13:30. Людмила Самсонова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина);
  • 14:00. Ига Швёнтек (Польша) — Жаклин Кристиан (Румыния);
  • 15:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия);
  • 16:30. Жасмин Паолини (Италия) — Юлия Стародубцева (Украина);
  • 17:30. Бернарда Пера (США) — Элина Свитолина (Украина).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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