В третий круг «Ролан Гаррос» — 2025 вышли 6 из 8 оставшихся российских игроков

По итогам второго круга теннисного турнира «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском и женском одиночном разрядах борьбу продолжают шесть представителей России. В мужской сетке это 15-я ракетка мира Андрей Рублёв (17-й посев) и 24-й в рейтинге ATP Карен Хачанов (24-й посев), в женской — Мирра Андреева (шестая в рейтинге WTA, шестой посев), Людмила Самсонова (18-я в рейтинге, 19-й посев), Екатерина Александрова (20-я в рейтинге, 20-й посев) и Вероника Кудерметова (46-я в рейтинге).

Ранее во второй круг Открытого чемпионата Франции пробились восемь российских теннисистов и теннисисток — завершили борьбу на этой стадии Диана Шнайдер (12-я в рейтинге, 11-й посев) и Анастасия Потапова (37-я в рейтинге).

В третьем круге Александровой и Кудерметовой предстоит сыграть друг с другом — таким образом, в 1/8 финала гарантированно будет играть хотя бы один представитель России, но их число неизбежно уменьшится как минимум на одного.

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