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Карен Хачанов — Томми Пол: онлайн-трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025

Карен Хачанов — Томми Пол: онлайн-трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 30 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 стартуют матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча 24-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова и американца Томми Пола (12-й в рейтинге ATP).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Томми Пол, которая начнётся не ранее 13:30 по московскому времени.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

Хачанов и Пол провели между собой два матча на турнирах уровня ATP. В обеих встречах победу праздновал американский теннисист.

«Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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