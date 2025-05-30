Карен Хачанов — Томми Пол: онлайн-трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 30 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 стартуют матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча 24-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова и американца Томми Пола (12-й в рейтинге ATP).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Томми Пол, которая начнётся не ранее 13:30 по московскому времени.

Хачанов и Пол провели между собой два матча на турнирах уровня ATP. В обеих встречах победу праздновал американский теннисист.

«Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.