Алькарас — Джумхур: где смотреть, во сколько матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 30 мая, стартуют матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч второй ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса и боснийского теннисиста Дамира Джумхура (69-я строчка рейтинга АТР). Встреча начнётся не ранее 21:15 по московскому времени.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:15 МСК
69
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
В России трансляции мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Франции осуществляет BB Tennis. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является как раз испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2024 года обыграл немца Александра Зверева.
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