Алькарас — Джумхур: где смотреть, во сколько матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 30 мая, стартуют матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч второй ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса и боснийского теннисиста Дамира Джумхура (69-я строчка рейтинга АТР). Встреча начнётся не ранее 21:15 по московскому времени.

В России трансляции мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Франции осуществляет BB Tennis. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является как раз испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2024 года обыграл немца Александра Зверева.