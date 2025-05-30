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Алькарас — Джумхур: где смотреть, во сколько матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025

Алькарас — Джумхур: где смотреть, во сколько матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 30 мая, стартуют матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч второй ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса и боснийского теннисиста Дамира Джумхура (69-я строчка рейтинга АТР). Встреча начнётся не ранее 21:15 по московскому времени.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:15 МСК
Дамир Джумхур
69
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В России трансляции мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Франции осуществляет BB Tennis. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является как раз испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2024 года обыграл немца Александра Зверева.

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