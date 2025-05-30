Арина Соболенко — Ольга Данилович: где смотреть, во сколько матч третьего круга «РГ»

Сегодня, 30 мая, стартуют матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко и 34-й ракетки мира из Сербии Ольги Данилович. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.