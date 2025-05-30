Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Ольга Данилович: где смотреть, во сколько матч третьего круга «РГ»

Арина Соболенко — Ольга Данилович: где смотреть, во сколько матч третьего круга «РГ»
Комментарии

Сегодня, 30 мая, стартуют матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко и 34-й ракетки мира из Сербии Ольги Данилович. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ольга Данилович
34
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Материалы по теме
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android