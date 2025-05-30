Швёнтек — Кристиан: где смотреть, во сколько матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 30 мая, на Открытом чемпионате Франции начнутся матчи третьего круга в женском одиночном разряде. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Ига Швёнтек встретится с румынкой Жаклин Кристиан, занимающей 60-ю строчку рейтинга WTA. Начало матча запланировано на 14:00 мск.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
60
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Не начался
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.
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