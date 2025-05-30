Рыбакина — Остапенко: где смотреть, во сколько матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 30 мая, начнутся матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между 11-й ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Латвии Еленой Остапенко, занимающей 21-ю строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 15:30 мск.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 15:30 МСК
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
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21
Елена Остапенко
Е. Остапенко
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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