Диана Шнайдер стала теннисисткой с самым высоким посевом, проигравшей во 2-м круге «РГ»
Поделиться
12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила борьбу на грунтовом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» — 2025, на котором была посеяна под 11-м номером. В матче второго круга Диана уступила в двух партиях 48-й ракетке мира украинке Даяне Ястремской — 5:7, 5:7.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 20:10 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
При этом Шнайдер стала теннисисткой с самым высоким посевом, проигравшей во втором круге женской одиночной сетки нынешнего «Ролан Гаррос». Помимо неё, из сеяных игроков также выбыли на этой стадии Барбора Крейчикова из Чехии (15-й посев), хорватка Донна Векич (18-й посев) и Магдалена Френх из Польши (25-й посев).
Видео: Сафина отреагировала на резонанс вокруг её ухода от Шнайдер
Комментарии
- 30 мая 2025
-
10:40
-
10:39
-
10:38
-
10:30
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
08:30
-
04:20
-
02:54
-
02:39
-
02:07
-
01:33
-
01:28
-
01:21
-
01:17
-
01:06
-
00:44
-
00:38
-
00:17
-
00:02
-
00:00
- 29 мая 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:24
-
22:43