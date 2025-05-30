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Диана Шнайдер стала теннисисткой с самым высоким посевом, проигравшей во 2-м круге «РГ»

Диана Шнайдер стала теннисисткой с самым высоким посевом, проигравшей во 2-м круге «РГ»
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12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила борьбу на грунтовом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» — 2025, на котором была посеяна под 11-м номером. В матче второго круга Диана уступила в двух партиях 48-й ракетке мира украинке Даяне Ястремской — 5:7, 5:7.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Даяна Ястремская
48
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

При этом Шнайдер стала теннисисткой с самым высоким посевом, проигравшей во втором круге женской одиночной сетки нынешнего «Ролан Гаррос». Помимо неё, из сеяных игроков также выбыли на этой стадии Барбора Крейчикова из Чехии (15-й посев), хорватка Донна Векич (18-й посев) и Магдалена Френх из Польши (25-й посев).

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (ж)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (ж)

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