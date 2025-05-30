Диана Шнайдер стала теннисисткой с самым высоким посевом, проигравшей во 2-м круге «РГ»

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила борьбу на грунтовом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» — 2025, на котором была посеяна под 11-м номером. В матче второго круга Диана уступила в двух партиях 48-й ракетке мира украинке Даяне Ястремской — 5:7, 5:7.

При этом Шнайдер стала теннисисткой с самым высоким посевом, проигравшей во втором круге женской одиночной сетки нынешнего «Ролан Гаррос». Помимо неё, из сеяных игроков также выбыли на этой стадии Барбора Крейчикова из Чехии (15-й посев), хорватка Донна Векич (18-й посев) и Магдалена Френх из Польши (25-й посев).

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