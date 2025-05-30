Ястремская — Самсонова: онлайн-трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 30 мая, стартует третий круг на «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между 48-й ракеткой мира украинской теннисисткой Даяной Ястремской и россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 18-ю строчку мирового рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даяна Ястремская — Людмила Самсонова, которая начнётся не ранее 13:30 по московскому времени.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:30 МСК
48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Не начался
|1
|2
|3
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18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Ястремская и Самсонова никогда ранее не встречались на турнирах уровня WTA. Напомним, украинская теннисистка в матче второго круга Открытого чемпионата Франции обыграла другую представительницу России 11-ю ракетку мира Диану Шнайдер (7:5, 7:5).
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