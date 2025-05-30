Ястремская — Самсонова: онлайн-трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 30 мая, стартует третий круг на «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между 48-й ракеткой мира украинской теннисисткой Даяной Ястремской и россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 18-ю строчку мирового рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даяна Ястремская — Людмила Самсонова, которая начнётся не ранее 13:30 по московскому времени.

Ястремская и Самсонова никогда ранее не встречались на турнирах уровня WTA. Напомним, украинская теннисистка в матче второго круга Открытого чемпионата Франции обыграла другую представительницу России 11-ю ракетку мира Диану Шнайдер (7:5, 7:5).