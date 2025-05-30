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Новак Джокович раскрыл, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, за какую команду будет болеть в предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между французским «ПСЖ» и итальянским «Интером».

«ПСЖ». Потому что я большой фанат «Милана», хотя и уважаю «Интер», — приводит слова Джоковича RMC Sport.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене (Германия) уже завтра, 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале турнира «ПСЖ» выбил из розыгрыша лондонский «Арсенал», а «Интер» прошёл каталонскую «Барселону».

Отметим, что сам Джокович сейчас находится в Париже, где продолжает борьбу на «Ролан Гаррос» — 2025. В следующем круге турнира серб встретится с австрийцем Филипом Мисоличем (153-й номер рейтинга ATP).