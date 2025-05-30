Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В третий круг «Ролан Гаррос» не смогли выйти 30 из 64 сеяных игроков

В двух первых кругах «Ролан Гаррос» — 2025 в мужской и женской одиночных сетках потерпели поражения 30 сеяных игроков из 64 стартовавших: 17 из 32 у мужчин и 13 из 32 у женщин.

В мужской сетке уже в первом круге проиграли Тейлор Фриц (США, 4-й посев), Даниил Медведев (Россия, 11), Григор Димитров (Болгария, 16), Франсиско Серундоло (Аргентина, 18), Томаш Махач (Чехия, 21), Брэндон Накашима (США, 28), Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29), Хуберт Хуркач (Польша, 30) и Алекс Михельсен (США, 32). Во втором круге турнирную сетку покинули Каспер Рууд (Норвегия, 7), Алекс де Минор (Австралия, 9), Якуб Меншик (Чехия, 19), Стефанос Циципас (Греция, 20), Уго Умбер (Франция, 22), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26), Денис Шаповалов (Канада, 27) и Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 31).

У женщин в первом круге борьбу завершили Эмма Наварро (США, 9-й посев), Каролина Мухова (Чехия, 14), Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 23), Элисе Мертенс (Бельгия, 24), Марта Костюк (Украина, 26), Лейла Фернандес (Канада, 27), Питон Стирнс (США, 28), Линда Носкова (Чехия, 29) и Анна Калинская (Россия, 30). Во втором круге выбыли Диана Шнайдер (Россия, 11), Барбора Крейчикова (Чехия,15), Донна Векич (Хорватия, 18) и Магдалена Френх (Польша, 25).

Видео: Теннисист накричал на болельщиков, обвинив их в поражении