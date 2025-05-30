Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В третий круг «Ролан Гаррос» не смогли выйти 30 из 64 сеяных игроков

В третий круг «Ролан Гаррос» не смогли выйти 30 из 64 сеяных игроков
Аудио-версия:
Комментарии

В двух первых кругах «Ролан Гаррос» — 2025 в мужской и женской одиночных сетках потерпели поражения 30 сеяных игроков из 64 стартовавших: 17 из 32 у мужчин и 13 из 32 у женщин.

В мужской сетке уже в первом круге проиграли Тейлор Фриц (США, 4-й посев), Даниил Медведев (Россия, 11), Григор Димитров (Болгария, 16), Франсиско Серундоло (Аргентина, 18), Томаш Махач (Чехия, 21), Брэндон Накашима (США, 28), Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29), Хуберт Хуркач (Польша, 30) и Алекс Михельсен (США, 32). Во втором круге турнирную сетку покинули Каспер Рууд (Норвегия, 7), Алекс де Минор (Австралия, 9), Якуб Меншик (Чехия, 19), Стефанос Циципас (Греция, 20), Уго Умбер (Франция, 22), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26), Денис Шаповалов (Канада, 27) и Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 31).

У женщин в первом круге борьбу завершили Эмма Наварро (США, 9-й посев), Каролина Мухова (Чехия, 14), Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 23), Элисе Мертенс (Бельгия, 24), Марта Костюк (Украина, 26), Лейла Фернандес (Канада, 27), Питон Стирнс (США, 28), Линда Носкова (Чехия, 29) и Анна Калинская (Россия, 30). Во втором круге выбыли Диана Шнайдер (Россия, 11), Барбора Крейчикова (Чехия,15), Донна Векич (Хорватия, 18) и Магдалена Френх (Польша, 25).

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (ж)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (ж)

Видео: Теннисист накричал на болельщиков, обвинив их в поражении

Материалы по теме
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android