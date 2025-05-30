Карлос Алькарас — о вечерних матчах на «Ролан Гаррос»: думаю, все предпочитают играть днём

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас признался, что ему не нравится играть в матчах с поздним началом, так как из-за этого он теряет возможность познакомиться с городом, в котором проводится тот или иной турнир, и позднего отхода ко сну.
Сегодня, 30 мая, Алькарас сыграет в матче третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2025 с боснийцем Дамиром Джумхуром. Эта игра начнётся в вечернюю сессию, не ранее 21:15 по московскому времени.
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«Я предпочитаю играть днём, когда всё более упорядочено. Мне не нравится холод, и, кроме этого [сыграв днём], можно успеть гораздо больше, например, даже погулять по городу. Вечером для этого будет слишком поздно, потому что нам нужно восстанавливаться, ужинать. Из-за этого ты ложишься спать примерно в два-три часа ночи.
Я могу дать свои предпочтения, но решать не мне. Есть много игроков, которые поступают так же, поэтому организаторы должны найти баланс. Я знаю, что мне предстоит сыграть несколько вечерних матчей, но я должен быть к этому готов. Думаю, что все предпочитают играть днём», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.
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