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«Он играл против лучшей эпохи в теннисе». Янник Синнер — о завершении карьеры Ришара Гаске

«Он играл против лучшей эпохи в теннисе». Янник Синнер — о завершении карьеры Ришара Гаске
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер после победы над 38-летним Ришаром Гаске (6:3, 6:0, 6:4) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 высказался о завершении карьеры французским теннисистом.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 15:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		0 4
             
Ришар Гаске
166
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

«Я немного узнал его вне корта. Он очень приятный человек. Его окружают замечательные люди. Удивительная карьера. Он играл в эпоху, в которую было очень трудно играть. Потому что он играл против, возможно, лучшей эпохи в теннисе. Он достиг невероятных результатов. Невероятно талантливый игрок. Удивительно разделить с ним этот момент. Я желаю ему только лучшего в новой главе его жизни», — приводит слова Синнера пресс-служба «Ролан Гаррос».

Ранее Гаске заявлял, что Открытый чемпионата Франции — 2025 станет последним турниром в его карьере. Французский теннисист — полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в парном разряде; победитель 18 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); победитель Кубка Дэвиса (2017) в составе национальной команды Франции; бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде.

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