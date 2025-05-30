«Он играл против лучшей эпохи в теннисе». Янник Синнер — о завершении карьеры Ришара Гаске

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер после победы над 38-летним Ришаром Гаске (6:3, 6:0, 6:4) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 высказался о завершении карьеры французским теннисистом.

«Я немного узнал его вне корта. Он очень приятный человек. Его окружают замечательные люди. Удивительная карьера. Он играл в эпоху, в которую было очень трудно играть. Потому что он играл против, возможно, лучшей эпохи в теннисе. Он достиг невероятных результатов. Невероятно талантливый игрок. Удивительно разделить с ним этот момент. Я желаю ему только лучшего в новой главе его жизни», — приводит слова Синнера пресс-служба «Ролан Гаррос».

Ранее Гаске заявлял, что Открытый чемпионата Франции — 2025 станет последним турниром в его карьере. Французский теннисист — полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в парном разряде; победитель 18 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); победитель Кубка Дэвиса (2017) в составе национальной команды Франции; бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде.