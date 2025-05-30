Рафаэль Надаль разместил трогательный пост по поводу завершения карьеры Ришара Гаске

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 38-летний испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост, посвящённый завершению карьеры своего ровесника французского теннисиста Ришара Гаске.

«Дорогой Ришар Гаске!

… С тех пор как мы были детьми, мы провели вместе так много моментов на корте и за его пределами. Сотни турниров, городов, матчей…

На протяжении всей твоей великолепной карьеры твой талант был признан во всём мире, и я рад, что сегодня ты смог попрощаться с теннисом в таком особенном месте, как «Ролан Гаррос».

Желаю вам всего наилучшего в будущем!» — написал Надаль на своей странице в соцсетях.

Напомним, в четверг, 29 мая, Гаске проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 0:6, 4:6) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Ранее он заявлял, что Открытый чемпионата Франции — 2025 станет последним турниром в его карьере. Французский теннисист — полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в парном разряде; победитель 18 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); победитель Кубка Дэвиса (2017) в составе национальной команды Франции; бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде.