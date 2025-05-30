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Янник Синнер признался, что простудился на «Ролан Гаррос»

Янник Синнер признался, что простудился на «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что простудился во время начала «Ролан Гаррос» — 2025 в Париже. Итальянец рассказал об этом после матча второго круга, в котором обыграл француза Ришара Гаске (6:3, 6:0, 6:4).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 15:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		0 4
             
Ришар Гаске
166
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

«Последние два дня я чувствовал себя не очень хорошо. У меня немного заложен нос и я простужен», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Также Синнер отметил, что его самочувствие улучшается, а уже в ближайшие дни он увеличит интенсивность своих тренировок.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» Синнер должен провести уже завтра, 31 мая. Соперником итальянца по третьему кругу станет чех Иржи Легечка.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Иржи Легечка
34
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
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