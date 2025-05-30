«Парижская публика — одна из лучших». Фис отреагировал на критику Мунара в адрес зрителей

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис ответил на критику испанца Хауме Мунара в адрес парижской публики после матча между ними во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Игра закончилась победой француза в пяти сетах — 7:6, 7:6, 2:6, 0:6, 6:4.

«Недисциплинированная? Это отличное слово. Когда ты видишь публику, которая есть на футболе, это ещё ничего. Когда ты видишь аудиторию, которая есть в НБА или в НФЛ, то же самое. Атмосфера сумасшедшая, но это теннис. Если они немного шумят перед подачей, это всегда немного раздражает соперника; но с этим нужно смириться, выбора нет. Когда я ездил в Бразилию, я играл с Фонсекой, я не жаловался на публику. Когда мы едем в Австралию, играем против австралийцев, или когда мы едем в Нью‐Йорк и играем против американцев, парни кричат тебе в уши в течение трёх-четырёх часов, что с этим поделать? Я думаю, что французская публика — одна из лучших, если не лучшая, и она останется такой», — приводит слова Фиса We Love Tennis.