Впервые в XXI веке пятеро теннисистов из США вышли в третий круг на «Ролан Гаррос»

Турнир «Ролан Гаррос» 2025 года стал историческим для теннисистов из США. Сразу пятеро игроков, представляющих эту страну, пробились в третий круг. Это произошло впервые с 1996 года и в XXI веке соответственно.

В третьем круге «Ролан Гаррос» в этом сезоне сыграют Томми Пол, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо, Себастьян Корда и Итан Куинн.

Сегодня, 30 мая, на корт должны выйти Шелтон, которому предстоит встретиться с итальянцем Маттео Джиганте, Пол, чьим соперником станет россиянин Карен Хачанов, и Тиафо и Корда, вынужденные противостоять друг другу. Встреча Куинна с нидерландцем Таллоном Грикспором состоится завтра.