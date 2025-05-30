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Впервые в XXI веке пятеро теннисистов из США вышли в третий круг на «Ролан Гаррос»

Впервые в XXI веке пятеро теннисистов из США вышли в третий круг на «Ролан Гаррос»
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Турнир «Ролан Гаррос» 2025 года стал историческим для теннисистов из США. Сразу пятеро игроков, представляющих эту страну, пробились в третий круг. Это произошло впервые с 1996 года и в XXI веке соответственно.

В третьем круге «Ролан Гаррос» в этом сезоне сыграют Томми Пол, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо, Себастьян Корда и Итан Куинн.

Сегодня, 30 мая, на корт должны выйти Шелтон, которому предстоит встретиться с итальянцем Маттео Джиганте, Пол, чьим соперником станет россиянин Карен Хачанов, и Тиафо и Корда, вынужденные противостоять друг другу. Встреча Куинна с нидерландцем Таллоном Грикспором состоится завтра.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025
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