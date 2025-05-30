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«Это не последний мой «Ролан Гаррос». Монфис заявил, что продолжит карьеру в 2026 году

«Это не последний мой «Ролан Гаррос». Монфис заявил, что продолжит карьеру в 2026 году
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42-й номер рейтинга ATP 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис после поражения от пятой ракетки мира британца Джека Дрейпера (3:6, 6:4, 3:6, 5:7) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 заявил, что не собирается завершать карьеру.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 21:35 МСК
Гаэль Монфис
42
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 5
6 		4 6 7
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«В следующем году я знаю, что буду играть, несмотря ни на что. Я так сказал. Это само собой разумеющееся. Я понял, что мне трудно остановить карьеру на «Ролан Гаррос», как это сделал Гаске. Потому что обычно, когда ты заканчиваешь, это значит, что ты уже не на своём уровне. Я всё равно чувствую, что, если я продвинусь немного дальше, это всё равно будет немного сложно. Честно, искренне, как я себя чувствую физически, на данный момент я бы не сказал, что это мой последний «Ролан Гаррос». Это больше в моей голове, то, что я хочу делать больше с самим собой. Это обязательно будет зависеть от моих желаний, от жертв, которые я приношу», — приводит слова Монфиса We Love Tennis.

Ранее ровесник и соотечественник Монфиса Ришар Гаске проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 0:6, 4:6) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Он заявлял, что Открытый чемпионата Франции — 2025 станет последним турниром в его карьере.

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