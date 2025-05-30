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«Организаторы «РГ» подарили мне велосипед». Джокович рассказал, как покатался по Парижу

«Организаторы «РГ» подарили мне велосипед». Джокович рассказал, как покатался по Парижу
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от прогулки по Парижу на велосипеде.

«Я уже катался на велосипеде по Парижу раньше. Давно этим не занимался; организаторы «Ролан Гаррос» подарили мне велосипед, на котором я ездил вчера (27 мая. — Прим. «Чемпионата») в первый раз. Это было немного рискованно, я ехал по Триумфальной арке, это как кольцевая развязка, машины были во всех направлениях», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, в четверг, 29 мая, Джокович в трёх сетах обыграл французского теннисиста Корентена Муте (6:3, 6:2, 7:6 (7:1) и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, в котором встретится с австрийцем Филипом Мисоличем.

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