18-летний Фонсека рассказал, над чем работает, беря пример с Надаля, Джоковича и Федерера

65-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека после матча с французом Пьер-Югом Эрбером (7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 ответил на вопрос о своей ментальной силе.
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— Твой язык тела такой, будто ты там уже много лет, будто ты играл в теннис уже много лет. Ты это практиковал? Ты такой сильный ментально.
— Мой тренер много говорит со мной о языке тела. Мы часто видим Рафу Надаля, Джоковича и Федерера. У этих ребят просто невероятный язык тела. Нам нужно следовать их примеру. Будут плохие моменты, будут хорошие. Нужно оставаться позитивным всё время. Это то, над чем я много работаю. Также, когда тренировка сложная или я играю плохо, просто стараюсь оставаться позитивным и сосредотачиваться на том, что мне нужно. На матчах я стараюсь всё время оставаться позитивным, сосредотачиваться на хороших вещах и на том, что могу улучшить. Я думаю, что у Пьера сегодня была отличная осанка. Он всегда был позитивен в течение всего матча. Это заставляло меня играть лучше всего всё время, — приводит слова Фонсеки пресс-служба «Ролан Гаррос».
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Фонсека сыграет с пятой ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрейпером.
- 30 мая 2025
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