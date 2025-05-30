Янник Синнер — четвёртый теннисист с 70+ победами на ТБШ начиная с 2020 года
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком, сумевшим выиграть 70 и более матчей на турнирах «Большого шлема» начиная с 2020 года.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 15:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
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|6
|6
|
|0
|4
166
Ришар Гаске
Р. Гаске
70-ю победу Синнер одержал во втором круге «Ролан Гаррос» 2025 года, обыграв французского теннисиста Ришара Гаске (6:3, 6:0, 6:4). В следующем матче итальянцу предстоит сыграть с чехом Иржи Легечкой.
Помимо Синнера, 70 и более побед на турнирах «Большого шлема» за это время одержали россиянин Даниил Медведев (72), немец Александр Зверев (77) и серб Новак Джокович (103). Примечательно, что Медведева итальянец имеет шансы обойти уже на текущем «Ролан Гаррос».
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