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«Он шутник и волшебник». Дрейпер — о Монфисе после победы над ним на «Ролан Гаррос»

«Он шутник и волшебник». Дрейпер — о Монфисе после победы над ним на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о французском игроке Гаэле Монфисе (42-й номер рейтинга ATP) после того, как нанёс ему поражение в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 7:5.

«Он тот, кем я восхищаюсь как игроком. За пределами корта этот парень невероятно милый. Он такой шутник. Он волшебник. Он — человек, способный на всё. Огромное ему уважение. Надеюсь, он снова сможет здесь сыграть», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

38-летний Монфис ранее заявил, что не собирается завершать карьеру и планирует сыграть на «Ролан Гаррос» в следующем сезоне. Дрейпер же в этом году сыграет в третьем круге с бразильцем Жоао Фонсекой.

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